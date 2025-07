Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Notrufmissbrauch nach misslicher Lage

Mühlhausen (ots)

In eine missliche Lage geriet am Donnerstagabend ein 42-jähriger Mühlhäuser. Der Mann vergaß bei Verlassen der Wohnung den Schlüssel in dieser und bat bei der Rettungsleitstelle um Hilfe. Diese konnten die missliche Lage nachvollziehen, mussten jedoch auf einen Schlüsseldienst verweisen. Der Mann in der hilflosen Lage wusste sich nicht anders zu helfen, als Notlagen vorzutäuschen wie etwa einen Wohnungsbrand, eine Wasserhavarie oder einen Gasaustritt.

Infolge der erdachten Geschichten steht nun ein Ermittlungsverfahren wegen Notrufmissbrauch bei der Polizei zu Buche.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell