Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Northeim (ots)

Northeim (pel) Nordhäuser Weg, 08.11.2025, 15:22 Uhr.

Am Samstagnachmittag kam es um 15:22 Uhr auf einem Parkplatz im Nordhäuser Weg in Northeim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparktes Fahrzeug beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Verursacher mit seinem Pkw von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Als Verursacher konnte ein 58-jähriger aus Northeim durch die Polizei ermittelt und angetroffen werden. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 58-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Test ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit, so dass ihm auf der Wache eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde. Zudem wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols eingeleitet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.300,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

