Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Angeschlossenes E-Bike entwendet

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau/ OT Katlenburg, Samstag, 08.11.2025, 08.00 Uhr - Sonntag, 09.11.2025, 16.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person entwendete im Tatzeitraum von Samstagmorgen bis Sonntagnachmittag das E-Bike einer 56-jährigen Frau. Das schwarze E-Bike des Herstellers Raymon war zuvor ordnungsgemäß am Bahnhof in Katlenburg angeschlossen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell