POL-NOM: Zahnpasta geklaut und erwischt
Northeim (ots)
37181 Hardegsen, Vor dem Tore, Montag, 10.11.2025, 10.15 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Ein 62-jähriger Mann verstaute während seines Aufenthaltes in einem Supermarkt in Hardegsen eine Tube Zahnpasta in seiner Jackentasche und passierte anschließend den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen. Die Tat wurde von einem Ladendetektiv beobachtet, welche den Mann schließlich auf sein Fehlverhalten ansprach und die Polizei informierte.
Nun muss er sich für die Tat wegen Ladendiebstahl verantworten.
