Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pedelec aus Hausflur entwendet

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg/ OT Parensen, Hauptstraße, Sonntag, 09.11.2025, 16.00 - 19.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person entwendete das im Hausflur eines Mehrparteienhauses abgestellte Pedelec der 30-jährigen Geschädigten.

Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein Pedelec der Marke Lekgo in der Farbe weiß mit schwarzer Aufschrift.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem Pedelec geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

