Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit Trunkenheit im Straßenverkehr

Delmenhorst (ots)

Am Samstagabend des 15.11.2025 ereignete sich gegen 22:40 Uhr auf der Autobahn 28 im Autobahndreieck Stuhr im Übergang zur Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen ein Unfall, bei dem ein alleinbeteiligter Pkw von der Fahrbahn abkam. Der Unfallort befindet sich im Bereich der Gemeinde Stuhr, Landkreis Diepholz.

Ein 22 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Bremen befuhr mit seinem Fahrzeug die A 28 im Autobahndreieck Stuhr um dort auf die Autobahn 1 in Richtung Bremen zu fahren. In der Überleitung zur Autobahn 1 geriet er mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte sowohl mit der linken als auch der rechten Außenschutzplanke. Im weiteren Verlauf blieb das Fahrzeug auf der Fahrbahn, nicht fahrbereit, stehen.

Im Verlauf der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des 22 Jahre alten Mannes festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholkonzentration von 1,39 Promille. Aus diesem Grund wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Der beschädigte Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 7.000,- Euro geschätzt. An der Unfallstelle wurde die Fahrbahn halbseitig gesperrt, jedoch kam es auf Grund der geringen Verkehrsdichte zu keinen merklichen Beeinträchtigungen des Verkehrs.

