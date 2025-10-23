Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251023-2: Polizisten stoppten Verdächtige

Hürth (ots)

Aufmerksamer Zeuge gab entscheidenden Hinweis

Polizisten haben in der Nacht zu Donnerstag (23. Oktober) in Hürth zwei Verdächtige (28, 19) festgenommen. Sie sollen an Türgriffen geparkter Autos gezogen haben. Ihnen wird vorgeworfen versucht zu haben Gegenstände aus Autos zu stehlen sowie ein Fahrrad entwendet zu haben.

Ein aufmerksamer Zeuge rief gegen 0.45 Uhr die Polizei und teilte mit, dass zwei Männer mit einem weißen Fahrrad an der Lessingstraße an einigen geparkten Autos vorbeigegangen seien und an den Türgriffen gezogen hätten.

Kurze Zeit darauf trafen die Beamten zwei Männer mit einem weißen Fahrrad im Bereich der Hans-Böckler-Straße und Max-Planck-Straße an, auf die die Beschreibung des Zeugen passte. Sie nahmen die nunmehr Beschuldigten wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls aus Kraftfahrzeugen vorläufig fest und brachten sie zwecks Identitätsfeststellung zu einer Polizeiwache. Den 19-Jährigen bereits Polizeibekannten, brachten die Beamten in ein Gewahrsam. Bei seiner Durchsuchung fanden sie ein Tütchen mit mutßmaßlichem Amphetamin. Sie stellten die mutmaßlichen Drogen sowie das vermutlich gestohlene weiße Fahrrad sicher und fertigten Strafanzeigen.

Gegen 8.45 Uhr meldete sich ein Geschädigter bei der Polizei. Unbekannte sollen die Tür seines Autos geöffnet haben und den Innenraum durchwühlt haben. Entwendet wurde laut ersten Erkenntnissen nichts. Polizisten fuhren zum angegangenen Skoda an der Lessingstraße und fertigten eine Strafanzeige.

Die noch andauernden Ermittlungen haben die Beamten des Kriminalkommissariats 23 übernommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell