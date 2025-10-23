Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251023-1: Fahndung nach flüchtigem Ladendieb

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zeugin stellte sich in den Weg

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet in Folge eines räuberischen Diebstahls am Mittwochnachmittag (22. Oktober) in Kerpen nach einem etwa 45 bis 55 Jahre alten und 170 bis 180 Zentimeter großen Mann. Der dunkel gekleidete Unbekannte soll zur Tatzeit eine schwarze Kappe und eine schwarze Weste getragen haben.

Hinweise zum Täter oder Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Beamten des Kriminalkommissariats 22 unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen soll der Unbekannt gegen 17 Uhr den Drogeriemarkt an der Stiftsstraße betreten haben. Eine Zeugin und eine Angestellte sollen beobachtet haben, wie der Mann diverse Verkaufsartikel in seinem Rucksack verstaute und anschließend durch den Kassenbereich ging ohne zu bezahlen.

Im Bereich des Ausgangs haben die Frauen den Mann angesprochen. Er soll Teile der Waren zurückgegeben und haben, bevor er die Zeugin mit seinen Händen zurückdrängte und fluchtartig das Geschäft verließ.

Alarmierte Polizisten fahndeten nach dem Tatverdächtigen, stellten seinen zurückgelassene Rucksack sicher und hielten die Aussagen der Zeugen für eine Strafanzeige fest. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Kriminalkommissariats 22 bereits übernommen. (hw)

