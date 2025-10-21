PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251021-4: Unbekannte brechen in Schwimmbad ein

Bedburg (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren bislang unbekannten Einbrechern. Die Täter verschafften sich in der Nacht zu Montag (20. Oktober) Zutritt zum Schwimmbad in Bedburg-Kaster.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die Unbekannten im Zeitraum zwischen 20:30 Uhr am Sonntagabend und 5.20 Uhr am Montagmorgen zugeschlagen haben. Alarmierte Polizisten entdeckten ein eingeworfenes Dachfenster, über das die Täter vermutlich in das Gebäude gelangten. Hier sollen sie eine Wand aufgestemmt haben und so an einen dahintergelegenen Tresor gelangt sein. Sie beschädigten den Safe, entwendeten Bargeld und flüchteten.

Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen nehmen die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 21 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren