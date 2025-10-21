Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251021-4: Unbekannte brechen in Schwimmbad ein

Bedburg (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren bislang unbekannten Einbrechern. Die Täter verschafften sich in der Nacht zu Montag (20. Oktober) Zutritt zum Schwimmbad in Bedburg-Kaster.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die Unbekannten im Zeitraum zwischen 20:30 Uhr am Sonntagabend und 5.20 Uhr am Montagmorgen zugeschlagen haben. Alarmierte Polizisten entdeckten ein eingeworfenes Dachfenster, über das die Täter vermutlich in das Gebäude gelangten. Hier sollen sie eine Wand aufgestemmt haben und so an einen dahintergelegenen Tresor gelangt sein. Sie beschädigten den Safe, entwendeten Bargeld und flüchteten.

Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen nehmen die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 21 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell