Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251021-2: Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Brühl (ots)

Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (20. Oktober) in Brühl ist ein Pedelecfahrer (71) lebensgefährlich verletzt worden. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Ersten Ermittlungen zufolge sei der Fahrer (72) eines VW gegen 15.10 Uhr auf der Otto-Wels-Straße in Richtung Bonnstraße gefahren. Gleichzeitig sei der 71-Jährige auf seinem Pedelec auf der Straße "An Schloss Falkenlust" unterwegs gewesen und auf die Otto-Wels-Straße gefahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten. Der Zweiradfahrer sei mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe aufgeschlagen und auf den Asphalt gestürzt. Dabei zog er sich die lebensgefährlichen Verletzungen zu. Nach derzeitigem Sachstand habe der 71-Jährige keinen Helm getragen.

Mehrere Zeugen leisteten Erste Hilfe und wählten den Notruf. Die alarmierten Polizisten nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf und dokumentierten die Spuren am Unfallort. Dabei unterstützte sie ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten die Einsatzkräfte die Unfallstelle bis etwa 18.50 Uhr. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell