Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251020-2: Täter in Wohnungen eingebrochen - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Neue Beratungstermine zum Thema Einbruchschutz

Polizisten fahnden derzeit nach Unbekannten, die am Wochenende in Wohnräume in Hürth und Brühl eingebrochen sind. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen drangen Täter am Sonntagnachmittag (19. Oktober) zwischen 16 und 17 Uhr in eine Wohnung an der Breite Straße in Hürth ein. Die Einbrecher sollen Schmuck entwendet haben. Die Geschädigte gab gegenüber den alarmierten Beamten an, dass sie gegen 16 Uhr einen Unbekannten auf dem Gehweg vor seinem Haus bemerkt habe, der in seine Wohnung hineingeschaut und gewunken habe. Er soll einen breiten Kopf dunkle kurze Haare und einen dunklen Bart gehabt haben. Zudem sei er etwa 170 Zentimeter groß. Er soll in Begleitung einer kleineren Frau mit einem pinken Kopftuch gewesen sein.

Am Freitagabend (17. Oktober) sollen Unbekannte zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr in die Wohnung eines Brühlers an der Schulstraße eingebrochen sein. Dabei sollen der oder die Täter Schmuck entwendet haben.

Polizisten dokumentierten in beiden Fällen Spuren an den Tatorten und fertigten Strafanzeigen.

Sie möchten Ihr Zuhause vor Einbrüchen schützen? Dann lassen sie sich kostenfrei von der Kriminalprävention der Polizei Rhein-Erft-Kreis beraten. Unsere Experten sind am Donnerstag, 23. Oktober 2025 von 12 bis 15 Uhr auf dem Parkplatz des REWE-Marktes an der Aachener Straße 581-587 in Frechen-Königsdorf für sie da.

Unsere technischen Sicherheitsberater stehen Ihnen zudem persönlich am kommenden Freitag, 24. Oktober um 11 Uhr und um 13 Uhr in unserem modernen Beratungsraum am Zentralen Dienstgebäude der Sportparkstraße 14 in Bergheim zu Verfügung. Bitte melden Sie sich vorher telefonisch unter 02271 81 -4816 oder -4818 oder per E-Mail K.Kriminalpraevention.Rhein-Erft-Kreis@polizei.nrw.de an. Die Dauer der Gruppenberatung beträgt etwa zwei Stunden.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz lesen Sie auf unserer Internetseite https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/themenseite-wohnungseinbruch (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell