Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251020-1: Polizisten nehmen Verdächtige nach Einbruchsversuch fest

Elsdorf (ots)

Geschädigter rief die Polizei

Polizisten haben am Freitagabend (17. Oktober) zwei Verdächtige (41, 30) in Elsdorf festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen unbefugt einen Garten betreten und versucht zu haben in ein Haus einzubrechen.

Gegen 20.15 Uhr rief ein Geschädigter die Polizei. Er habe über seine Überwachungskamera beobachtet, wie Unbekannte in seinen Garten gelangt seien und versucht haben über eine Terrassentür in das Haus an der Straße "Lindenplatz" einzubrechen. Zuvor sollen die Verdächtigen an der Haustür geklingelt haben.

Alarmierte Polizisten fuhren umgehend zu dem angegangenen Haus und verfolgten die Verdächtigen, die auf ihrer Flucht ein Gartentor beschädigten. Ein Polizist stoppte den 41-Jährigen, nachdem dieser einen Zaun überwunden hatte. Die Beamten durchsuchten den Mann und fanden bei ihm unter anderem Werkzeug sowie Einweghandschuhe. Kurze Zeit später meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass ein Unbekannter in seinem Garten stehe. Weitere Einsatzkräfte stellten den Mann und durchsuchten ihn. Die Polizisten nahmen beide Verdächtige vorläufig fest und brachten sie in ein Polizeigewahrsam.

Kriminalbeamte sicherten Spuren am Tatort. Die Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats 13 dauern an.

Sie möchten Ihr Zuhause vor Einbrüchen schützen? Dann lassen sie sich kostenfrei von der Kriminalprävention der Polizei Rhein-Erft-Kreis beraten. Unsere Experten sind am Donnerstag, 23. Oktober 2025 von 12 bis 15 Uhr auf dem Parkplatz des REWE-Marktes an der Aachener Straße 581-587 in Frechen-Königsdorf für sie da.

Unsere technischen Sicherheitsberater stehen Ihnen zudem persönlich am kommenden Freitag, 24. Oktober um 11 Uhr und um 13 Uhr in unserem modernen Beratungsraum am zentralen Dienstgebäude der Sportparkstraße 14 in Bergheim zu Verfügung. Bitte melden Sie sich vorher telefonisch unter 02271 81 -4816 oder -4818 oder per E-Mail K.Kriminalpraevention.Rhein-Erft-Kreis@polizei.nrw.de an. Die Dauer der Gruppenberatung beträgt etwa zwei Stunden.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz lesen Sie auf unserer Internetseite https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/themenseite-wohnungseinbruch (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell