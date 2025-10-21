PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251021-1: Polizisten stellen mehr als 150 Kilogramm Marihuana sicher - Festnahme

POL-REK: 251021-1: Polizisten stellen mehr als 150 Kilogramm Marihuana sicher - Festnahme
  • Bild-Infos
  • Download

Elsdorf (ots)

Drogen waren zwischen Lebensmitteln versteckt

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Nach umfangreichen Ermittlungen haben Kriminalbeamte der Polizei Rhein-Erft-Kreis am Freitag (17. Oktober) über 150 Kilogramm Marihuana sichergestellt und drei Männer (22, 30, 33) festgenommen. Sie stehen im Verdacht, an der unerlaubten Einfuhr und dem Handel mit Betäubungsmitteln beteiligt zu sein. Der 22-Jährige wurde bereits einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Der Kölner Zoll stellte am Donnerstag (16. Oktober) bei der Kontrolle einer Warensendung mit knapp 1.200 Kilogramm Gewicht verteilt auf drei Europaletten, zahlreiche Pakete mit Marihuana fest. Durch den Einsatz von Drogenspürhündin Maila fanden die Zöllnerinnen und Zöllner insgesamt mehr als 150 Kilogramm Marihuana zwischen Lebensmitteln versteckt. Beamte des Rhein-Erft-Kreises übernahmen die Ermittlungen. Sie stellten die Drogen sicher und gingen Hinweisen nach, wonach die Warensendung am Freitag an einen Kiosk in Elsdorf zugestellt werden sollte. Daraufhin fuhren Beamte gegen 13.30 Uhr an die Adresse und nahmen den 22-Jährigen und den 33-Jährigen bei der Entgegennahme der Lieferung fest.

Bereits während der Zustellung fiel den Beamten ein Mann in einem Mercedes auf, der die Maßnahmen vor Ort augenscheinlich beobachtete. Kurze Zeit später stoppten Beamte der Autobahnpolizei Köln den Fahrer (30) des Mercedes auf der Bundesautobahn (BAB) 61 im Bereich des Autobahndreiecks Erfttal, durchsuchten ihn und nahmen ihn fest. Zudem stellten sie den Wagen sicher.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 dauern weiter an. Die aufgefundenen Lebensmittel wurden an einen gemeinnützigen Verein übergeben. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 15:14

    POL-REK: 251020-2: Täter in Wohnungen eingebrochen - Zeugensuche

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Neue Beratungstermine zum Thema Einbruchschutz Polizisten fahnden derzeit nach Unbekannten, die am Wochenende in Wohnräume in Hürth und Brühl eingebrochen sind. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Laut ersten ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 15:12

    POL-REK: 251020-1: Polizisten nehmen Verdächtige nach Einbruchsversuch fest

    Elsdorf (ots) - Geschädigter rief die Polizei Polizisten haben am Freitagabend (17. Oktober) zwei Verdächtige (41, 30) in Elsdorf festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen unbefugt einen Garten betreten und versucht zu haben in ein Haus einzubrechen. Gegen 20.15 Uhr rief ein Geschädigter die Polizei. Er habe über seine Überwachungskamera beobachtet, wie Unbekannte in ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 08:45

    POL-REK: Zwei Autofahrer bei Verkehrsunfall verletzt

    Elsdorf (ots) - Hohe Sachschäden und zwei verletzte Autofahrer forderte ein Verkehrsunfall in Elsdorf-Heppendorf am Morgen des 18.10.2025. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte ein 74-Jähriger mit seinem Fahrzeug aus einem Wirtschaftsweg in Höhe des Sportplatzes auf die Kreisstraße 16 einbiegen. Dabei übersah er den PKW eines 35-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt in Richtung Heppendorf unterwegs war. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren