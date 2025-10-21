Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251021-1: Polizisten stellen mehr als 150 Kilogramm Marihuana sicher - Festnahme

Elsdorf (ots)

Drogen waren zwischen Lebensmitteln versteckt

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Nach umfangreichen Ermittlungen haben Kriminalbeamte der Polizei Rhein-Erft-Kreis am Freitag (17. Oktober) über 150 Kilogramm Marihuana sichergestellt und drei Männer (22, 30, 33) festgenommen. Sie stehen im Verdacht, an der unerlaubten Einfuhr und dem Handel mit Betäubungsmitteln beteiligt zu sein. Der 22-Jährige wurde bereits einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Der Kölner Zoll stellte am Donnerstag (16. Oktober) bei der Kontrolle einer Warensendung mit knapp 1.200 Kilogramm Gewicht verteilt auf drei Europaletten, zahlreiche Pakete mit Marihuana fest. Durch den Einsatz von Drogenspürhündin Maila fanden die Zöllnerinnen und Zöllner insgesamt mehr als 150 Kilogramm Marihuana zwischen Lebensmitteln versteckt. Beamte des Rhein-Erft-Kreises übernahmen die Ermittlungen. Sie stellten die Drogen sicher und gingen Hinweisen nach, wonach die Warensendung am Freitag an einen Kiosk in Elsdorf zugestellt werden sollte. Daraufhin fuhren Beamte gegen 13.30 Uhr an die Adresse und nahmen den 22-Jährigen und den 33-Jährigen bei der Entgegennahme der Lieferung fest.

Bereits während der Zustellung fiel den Beamten ein Mann in einem Mercedes auf, der die Maßnahmen vor Ort augenscheinlich beobachtete. Kurze Zeit später stoppten Beamte der Autobahnpolizei Köln den Fahrer (30) des Mercedes auf der Bundesautobahn (BAB) 61 im Bereich des Autobahndreiecks Erfttal, durchsuchten ihn und nahmen ihn fest. Zudem stellten sie den Wagen sicher.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 dauern weiter an. Die aufgefundenen Lebensmittel wurden an einen gemeinnützigen Verein übergeben. (jus)

