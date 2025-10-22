Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251022-2: Täter in Häuser eingebrochen - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Schieben Sie Einbrechern einen Riegel vor!

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Montag (20. Oktober) und Dienstag (21. Oktober) in Wohnräume in Wesseling und zwischen Sonntag (19. Oktober) und Dienstag (21. Oktober) in ein Haus in Erftstadt eingebrochen sein sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Eine aufmerksame Wesselingerin rief am Dienstagmorgen die Polizei. Unbekannte sollen zwischen Montagabend 18 Uhr und Dienstag 8 Uhr in ein Haus an der Straße "Auf dem Radacker" eingebrochen sein. Polizisten stellten in dem durchwühlten Haus ein aufgehebeltes Fenster fest.

An der Von-Galen-Straße in Erftstadt sollen Täter im Zeitraum von Sonntagabend 17.30 Uhr bis Dienstagmorgen 10 Uhr die Tür eines Hauses aufgebrochen haben. Laut ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher eine Bankkarte und durchwühlten sämtliche Schränke.

Polizisten fertigten in beiden Fällen Strafanzeigen. Kriminalbeamte sicherten Spuren an den Tatorten.

Sie möchten Ihr Zuhause vor Einbrüchen schützen? Dann lassen sie sich kostenfrei von der Kriminalprävention der Polizei Rhein-Erft-Kreis beraten. Unsere technischen Sicherheitsberater stehen Ihnen persönlich am kommenden Freitag, 24. Oktober um 11 Uhr und um 13 Uhr in unserem modernen Beratungsraum im zentralen Dienstgebäude an der Sportparkstraße 14 in Bergheim zu Verfügung. Bitte melden Sie sich vorher telefonisch unter 02271 81 -4816 oder -4818 oder per E-Mail K.Kriminalpraevention.Rhein-Erft-Kreis@polizei.nrw.de an. Die Dauer der Gruppenberatung beträgt etwa zwei Stunden.

Der angekündigte Termin am Donnerstag, 23. Oktober 2025 in Frechen-Königsdorf entfällt.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz lesen Sie auf unserer Internetseite https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/themenseite-wohnungseinbruch (sc)

