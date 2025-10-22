PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251022-2: Täter in Häuser eingebrochen - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Schieben Sie Einbrechern einen Riegel vor!

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Montag (20. Oktober) und Dienstag (21. Oktober) in Wohnräume in Wesseling und zwischen Sonntag (19. Oktober) und Dienstag (21. Oktober) in ein Haus in Erftstadt eingebrochen sein sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Eine aufmerksame Wesselingerin rief am Dienstagmorgen die Polizei. Unbekannte sollen zwischen Montagabend 18 Uhr und Dienstag 8 Uhr in ein Haus an der Straße "Auf dem Radacker" eingebrochen sein. Polizisten stellten in dem durchwühlten Haus ein aufgehebeltes Fenster fest.

An der Von-Galen-Straße in Erftstadt sollen Täter im Zeitraum von Sonntagabend 17.30 Uhr bis Dienstagmorgen 10 Uhr die Tür eines Hauses aufgebrochen haben. Laut ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher eine Bankkarte und durchwühlten sämtliche Schränke.

Polizisten fertigten in beiden Fällen Strafanzeigen. Kriminalbeamte sicherten Spuren an den Tatorten.

Sie möchten Ihr Zuhause vor Einbrüchen schützen? Dann lassen sie sich kostenfrei von der Kriminalprävention der Polizei Rhein-Erft-Kreis beraten. Unsere technischen Sicherheitsberater stehen Ihnen persönlich am kommenden Freitag, 24. Oktober um 11 Uhr und um 13 Uhr in unserem modernen Beratungsraum im zentralen Dienstgebäude an der Sportparkstraße 14 in Bergheim zu Verfügung. Bitte melden Sie sich vorher telefonisch unter 02271 81 -4816 oder -4818 oder per E-Mail K.Kriminalpraevention.Rhein-Erft-Kreis@polizei.nrw.de an. Die Dauer der Gruppenberatung beträgt etwa zwei Stunden.

Der angekündigte Termin am Donnerstag, 23. Oktober 2025 in Frechen-Königsdorf entfällt.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz lesen Sie auf unserer Internetseite https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/themenseite-wohnungseinbruch (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 11:10

    POL-REK: 251022-1: Seitenscheiben von drei Handwerkerfahrzeugen eingeschlagen

    Frechen (ots) - Zeugensuche Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren unbekannten Tätern. Sie sollen in der Nacht zu Dienstag (21. Oktober) die Scheiben dreier Firmenfahrzeuge in Frechen-Königsdorf eingeschlagen haben. Ersten Erkenntnissen zufolge machten die Täter dabei keine Beute. Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 14:35

    POL-REK: 251021-4: Unbekannte brechen in Schwimmbad ein

    Bedburg (ots) - Ermittler suchen Zeugen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren bislang unbekannten Einbrechern. Die Täter verschafften sich in der Nacht zu Montag (20. Oktober) Zutritt zum Schwimmbad in Bedburg-Kaster. Laut ersten Erkenntnissen sollen die Unbekannten im Zeitraum zwischen 20:30 Uhr am Sonntagabend und 5.20 Uhr am Montagmorgen zugeschlagen haben. Alarmierte Polizisten ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 14:22

    POL-REK: 251021-3: Polizisten stoppen flüchtigen Transporterfahrer

    Hürth (ots) - Mann soll Fahrzeug zuvor in Köln entwendet haben Polizisten haben am Montagnachmittag (20. Oktober) in Hürth den Fahrer (30) eines Fords vorläufig festgenommen. Ihm wird vorgeworfen in Köln einen Transporter gestohlen zu haben und damit versucht zu haben vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Gegen 14 Uhr beabsichtigen Polizisten aus dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren