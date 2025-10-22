Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251022-1: Seitenscheiben von drei Handwerkerfahrzeugen eingeschlagen

Frechen (ots)

Zeugensuche

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren unbekannten Tätern. Sie sollen in der Nacht zu Dienstag (21. Oktober) die Scheiben dreier Firmenfahrzeuge in Frechen-Königsdorf eingeschlagen haben. Ersten Erkenntnissen zufolge machten die Täter dabei keine Beute.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu Tätern oder verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ein Geschädigter alarmierte gegen 6.30 Uhr die Polizei. Er habe bemerkt, dass bei zwei Handwerkerfahrzeugen, die über Nacht an der Pfeilstraße geparkt waren, jeweils die Seitenscheibe eingeschlagen worden war. Noch während die Beamten den Sachverhalt vor Ort aufnahmen, meldete ein Mitarbeiter ein weiteres Fahrzeug mit einer eingeschlagenen Scheibe an der Hildeboldstraße. Die drei Wagen seien am Montagabend (20. Oktober) gegen 23 Uhr abgestellt worden.

Die hinzugerufenen Polizisten dokumentierten die Spuren und fertigten drei Strafanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell