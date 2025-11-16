Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Unfall unter Alkoholeinfluss

Delmenhorst (ots)

Am Samstagabend, um 22:43 Uhr kam es an der Kreuzung Dwostraße / Nutzhorner Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 25-jährige Delmenhorsterin wartete in der Dwostraße mit einem Fiat 500 vor der rot zeigenden Lichtzeichenanlage, was ein nachfolgender 39-jähriger Delmenhorster mit einem Audi A3 alkoholbedingt zu spät bemerkte. Es kam zum Auffahrunfall, wobei die Fahrerin des Fiat leicht verletzt wurde. Ein Atemalkoholtest bei dem offensichtlich schwankenden Fahrer des Audi ergab eine Alkoholkonzentration von 2,02 Promille. Dem Unfallverursacher wurde aufgrund des Verdachts einer Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkohol eine Blutprobe entnommen, weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt. Die 25-jährige leicht verletzte Frau wurde von einer Rettungswagenbesatzung behandelt. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

