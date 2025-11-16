Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss in Wildeshausen gestoppt

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 15.11.2025, gegen 19:55 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Wildeshausen den Fahrzeugführer eines PKW, welcher den Reepmoorsweg in Wildeshausen befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle des 33-Jährigen aus Wildeshausen konnten die eingesetzten Beamten feststellen, dass dieser unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein durchgeführter Drogenvortest zeigte positive Ergebnisse für Kokain, Amphetamin und Methamphetamin. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Person konnten zudem noch weitere mutmaßliche Betäubungsmittel aufgefunden werden. Dem 33-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

