Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht vor Grenzübergang - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 15.11.2025, gegen 17.35 Uhr, kam es auf der Autobahn A 861, kurz vor dem Grenzübergang zur Schweiz zu einem Unfall, bei welchem ein Pkw sowie ein Kleintransporter beteiligt waren. Ein 61-jähriger Fahrer eines weißen Kleintransporters fuhr an der Anschlussstelle Rheinfelden-Süd in Richtung Schweizer Grenze auf die Autobahn A 861 auf. Im weiteren Verlauf kam es dann aus hier bislang nicht bekannten Gründen auf der rechten Fahrspur der Autobahn zu einem Streifvorgang zwischen dem Kleintransporter und einem Pkw. Der Kleintransporter wurde auf der Fahrerseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Der Pkw fuhr Richtung Schweizer Grenze weiter. Bei dem gesuchten Pkw könnte es sich um einen dunklen Mercedes-Benz mit Lörracher Kennzeichen handeln. Fahrer des Pkws sei ein Mann gewesen. Auf der Beifahrerseite saß eine Frau. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem gesuchten Pkw geben können. Dieser müsste vorne rechts beschädigt sein.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

