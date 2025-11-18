Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch-Kollnau: Familienstreitigkeit eskaliert - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, den 16.11.2025 gegen 21:00 Uhr, soll es im Bereich der Straße "Am Elzufer" in Waldkirch-Kollnau auf einem Parkplatz zu einer Streitigkeit zwischen zwei Personengruppen gekommen sein.

Der Streit, welcher nach ersten Ermittlungen wohl zwischen zwei Familien stattgefunden haben soll, sei im weiteren Verlauf eskaliert, wodurch mindestens eine Person leicht verletzt wurde.

Im Anschluss an die Auseinandersetzung entfernten sich zwei am Vorfall beteiligte Fahrzeuge, welche später im Bereich der Hauptstraße in Kollnau festgestellt wurden. Die vor Ort befindlichen Personen sollten kontrolliert werden. Dabei zeigten sich die Personen unkooperativ und aggressiv, weshalb die Einsatzkräfte Pfefferspray gegen mehrere Personen einsetzen musste. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde hierdurch einer der Tatverdächtigen leicht verletzt.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnten in zwei durchsuchten Fahrzeugen jeweils eine Schlag- sowie eine Hiebwaffe aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Die Polizei Waldkirch ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Verstoß gegen das Waffengesetz sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 07681 4074-0 in Verbindung zu setzen.

nt

