Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Einbrüche in der Bismarckallee

Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

10.11.2025 | Kreis Stormarn | 30.10.-09.11.2025 / 08.11.2025 - Ahrensburg

In jüngster Vergangenheit soll es in der Bismarckallee in Ahrensburg gleich zu zwei Einbrüchen mit hohem Stehlschaden gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Vom 30.10.2025 bis zum 09.11.2025 befanden sich die Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Urlaub. Als diese gegen 21:30 Uhr heimkehrten, sollen sie eine erschreckende Entdeckung gemacht haben: Unbekannte seien gewaltsam in ihre Wohnung eingedrungen und hätten hochwertigen Schmuck entwendet. Der genaue Wert des Stehlguts ist derzeit noch unbekannt, dürfte aber im mittleren vierstelligen Bereich liegen.

Am 08.11.2025 zwischen 15:00 und 21:15 Uhr - ebenfalls während der Abwesenheit der Anwohner - sollen sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft haben. Entwendet hätten die Tatverdächtigen auch in diesem Fall Schmuck. Die Höhe des möglichen Stehlschadens wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegenstand der laufenden Ermittlungen ist auch, inwiefern es möglicherweise einen Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen geben könnte. Gesucht werden nun Zeugen. Wer hat in den besagten Zeiträumen in der Bismarckallee und angrenzenden Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell