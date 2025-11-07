PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wer kann Hinweise geben?

Ratzeburg (ots)

06.11.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 27.10.2025 - B207 / Pogeez

Bereits am 27.10.2025, gegen 08.45 Uhr, kam es auf der B 207 bei Pogeez zu einem Verkehrsunfall. Dabei rutschte ein Lkw in den Straßengraben. Ein unfallbeteiligter Fahrzeugführer entfernt sich unerkannt.

Nach dem Stand der Ermittlungen befuhr ein 45-jähriger Lkw-Fahrer aus Ostholstein die B207 aus Ratzeburg kommend in Fahrtrichtung Lübeck.

In Höhe der Ortschaft Pogeez soll dem Lkw-Fahrer ein Pkw auf seiner Fahrspur entgegengekommen sein, der zuvor mehrere Fahrzeuge überholt habe.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Ostholsteiner seinen Lkw ab und wich nach rechts aus. Dabei geriet er auf den Grünstreifen und rutschte in den Straßengraben. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Der zuvor überholende Pkw setzte seine Fahrt unerkannt weiter in Richtung Ratzeburg fort.

Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Ratzeburg suchen nun nach Zeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet oder wurde selbst überholt? Wer kann Angaben zum überholenden Fahrzeug und dem Fahrzeugführer machen? Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0 oder per Email an Ratzeburg.PR@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

