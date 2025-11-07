Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall auf der K 80 in Reinbek - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

07.11.2025 | Kreis Stormarn | 07.11.2025 - Reinbek

Heute Morgen, gegen 06.50 Uhr, kam es im Glinder Weg auf der K 80 in Reinbek zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 49-jähriger Deutscher mit seinem Pkw BMW die K 80 aus Richtung Hamburger Straße kommend in Fahrtrichtung Mühlenredder. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Hamburger auf die Gegenfahrspur und stieß dort frontal mit einem ihm entgegenkommenden Ford Fiesta zusammen.

Der BMW-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Die 58-jährige Ford-Fahrerin aus Reinbek zog sich hingehen schwere Verletzungen zu. Beide wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Die ermittelnden Beamten aus Reinbek suchen Zeugen. Wer Angaben zum Unfallgeschehen machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email unter Reinbek.PR@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell