Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittel nach möglichen Einbruchsdiebstahl

Ratzeburg (ots)

06.11.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 05.11.2025 - Krüzen

Gestern Nachmittag, gegen 14.40 Uhr, wurden die Polizei über eine in ihrem Haus aufgefundene verletzte Frau im Querweg in Krüzen informiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die 44-jährige Bewohnerin von einer Nachbarin in ihrem Haus verletzt vorgefunden.

Zuvor soll es hier zu einem Einbruchsdiebstahl in die Doppelhaushälfte gekommen sein.

Weitere Hintergründe zum Tatgeschehen sind nun Gegenstand eines laufenden Ermittlungsverfahren.

Wer sachdienliche Hinweise geben oder verdächtige Beobachtungen zwischen 13.50 Uhr und 14.40 Uhr in Krüzen gemacht habe, melde sich bei der Kriminalpolizei Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/8003-0 oder per Email an Geesthacht.KPSt@polizei.landsh.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

