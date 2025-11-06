PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizeieinsatz an Möllner Berufsschule

Ratzeburg (ots)

06.11.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 06.11.2025 - Mölln

Nach einem mündlichen Hinweis ist es heute Morgen zu einem Großeinsatz der Polizei an der Beruflichen Schule des Kreises Herzogtum Lauenburg (BBZ) in Mölln gekommen.

Ein junger Mann soll mutmaßlich eine Handlung angekündigt haben, die als Bedrohungslage ausgelegt werden konnte. Über einen Zeugen erhielt die Schulleitung heute Morgen, gegen 08.15 Uhr, Kenntnis und informierte umgehend die Polizei. Zum Schutz der bereits in der Schule befindlichen Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte erfolgte eine großräumige Absperrung des Gebäudes. Im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise auf einen 20-jährigen Mann aus Schwarzenbek. Dieser konnte durch die Einsatzkräfte in der Nähe, außerhalb des Schulgeländes, angetroffen und zur Polizeidienststelle verbracht werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bestand zu keiner Zeit eine konkrete Gefahr für die Schüler und Lehrkräfte. Eine Strafanzeige wegen Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten wird gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 11:56

    POL-RZ: Verfolgungsfahrt endet mit Festnahme und Fahrzeugsicherstellung

    Ratzeburg (ots) - 05.11.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 05.11.2025 - A 24 / B 207 Fredeburg Schneller Erfolg für die Polizei. Heute Morgen nahmen die Beamten drei Personen fest, nachdem sie zuerst mit einem Fahrzeug und dann zu Fuß flüchteten. Der Vorfall begann gegen 2.30 Uhr auf der A24 beim Rastplatz Gudow in Fahrtrichtung Hamburg. Einer Streifenwagenbesatzung ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 10:11

    POL-RZ: Brand eines Gebäudes - eine Person schwerverletzt

    Ratzeburg (ots) - 05.11.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 04.11.2025 - Lauenburg Gestern Nachmittag, gegen 14.45 Uhr, brach in einem Anbaugebäude eines Einfamilienhauses in der Straße Mittelweg in Lauenburg ein Brand aus, der sich in der Folge über das gesamte Anbaugebäude ausdehnte. Dank des schnelle Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Einfamilienhaus ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 09:51

    POL-RZ: Versuchter Einbruch in Bäckerei

    Ratzeburg (ots) - 04.11.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 02.-03.11.2025 - Börnsen Von Sonntag (02.11.2025) 11.10 Uhr bis Montag (03.11.2025) 04.45 Uhr wollten Unbekannte in eine Bäckerei in Börnsen, in der Lauenburger Landstraße einbrechen, indem sie versuchten, die Eingangstür gewaltsam zu öffnen. Ohne Erfolg - die Tür hielt stand und die Einbrecher gelangten nicht hinein. Wer sachdienliche Hinweise zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren