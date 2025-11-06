Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizeieinsatz an Möllner Berufsschule

Ratzeburg (ots)

06.11.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 06.11.2025 - Mölln

Nach einem mündlichen Hinweis ist es heute Morgen zu einem Großeinsatz der Polizei an der Beruflichen Schule des Kreises Herzogtum Lauenburg (BBZ) in Mölln gekommen.

Ein junger Mann soll mutmaßlich eine Handlung angekündigt haben, die als Bedrohungslage ausgelegt werden konnte. Über einen Zeugen erhielt die Schulleitung heute Morgen, gegen 08.15 Uhr, Kenntnis und informierte umgehend die Polizei. Zum Schutz der bereits in der Schule befindlichen Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte erfolgte eine großräumige Absperrung des Gebäudes. Im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise auf einen 20-jährigen Mann aus Schwarzenbek. Dieser konnte durch die Einsatzkräfte in der Nähe, außerhalb des Schulgeländes, angetroffen und zur Polizeidienststelle verbracht werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bestand zu keiner Zeit eine konkrete Gefahr für die Schüler und Lehrkräfte. Eine Strafanzeige wegen Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten wird gefertigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell