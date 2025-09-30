Polizei Homberg

POL-HR: Einbruchdiebstahl - Regulierventile und Wasserzähler entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 30.09.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Samstag, 27.09.2025, 18:00 Uhr, bis Montag, 29.09.2025, 11:00 Uhr

In der Zeit von Samstag, 18:00 Uhr, bis Montag, 11:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Gebäude am Harthbergring in Schwalmstadt ein und entwendeten mehrere Strangregulierventile sowie Wasserzähler.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen beschädigten die Täter zunächst ein Vorhängeschloss an der Eingangstür des Gebäudes und verschafften sich so Zutritt. Anschließend begaben sie sich in den Keller, wo sie mehrere Strangregulierventile sowie einen Wasserzähler entwendeten. Danach zerstörten sie ein weiteres Vorhängeschloss an einem benachbarten Gebäude. Über eine Unterführung mit Treppe gelangten sie in einen weiteren Keller und entwendeten dort ebenfalls einen Wasserzähler. Anschließend flüchteten sie mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Der entstandene Schaden wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei in Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, sich unter der Telefonnummer 06691-943-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell