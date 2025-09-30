PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruchdiebstahl - Regulierventile und Wasserzähler entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 30.09.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Samstag, 27.09.2025, 18:00 Uhr, bis Montag, 29.09.2025, 11:00 Uhr

In der Zeit von Samstag, 18:00 Uhr, bis Montag, 11:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Gebäude am Harthbergring in Schwalmstadt ein und entwendeten mehrere Strangregulierventile sowie Wasserzähler.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen beschädigten die Täter zunächst ein Vorhängeschloss an der Eingangstür des Gebäudes und verschafften sich so Zutritt. Anschließend begaben sie sich in den Keller, wo sie mehrere Strangregulierventile sowie einen Wasserzähler entwendeten. Danach zerstörten sie ein weiteres Vorhängeschloss an einem benachbarten Gebäude. Über eine Unterführung mit Treppe gelangten sie in einen weiteren Keller und entwendeten dort ebenfalls einen Wasserzähler. Anschließend flüchteten sie mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Der entstandene Schaden wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei in Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, sich unter der Telefonnummer 06691-943-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 07:50

    POL-HR: Einbruch in Land- und Gartentechnikbetrieb

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 30.09.2025: Willingshausen Tatzeit: Samstag, 27.09.2025, 16:00 Uhr bis Montag, 29.09.2025, 07:30 Uhr Am vergangenen Wochenende, zwischen Samstag, 16:00 Uhr und Montag, 07:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Landmaschinenbetrieb in Steina, einem Ortsteil von Willingshausen, ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 11:21

    POL-HR: E-Bikes und Mountainbike entwendet - Polizei bittet um Hinweise

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.09.2025: Niedenstein Tatzeit: Freitag, 26.09.2025, 21:00 Uhr bis Samstag, 27.09.2025, 07:00 Uhr Am vergangenen Wochenende entwendeten unbekannte Täter in Wichdorf, einem Ortsteil von Niedenstein, zwei Elektrofahrräder sowie ein Mountainbike. Nach aktuellem Erkenntnisstand verschafften sich die ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 09:16

    POL-HR: Versuchter Einbruch in Lebensmittelmittelmarkt - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.09.2025: Bad Zwesten Tatzeit: Montag, 29.09.2025, 04:00 Uhr In der Nacht zu Montag, gegen 04:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt in der Hauptstraße in Bad Zwesten einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörten sie mit einem bislang unbekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren