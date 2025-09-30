Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Land- und Gartentechnikbetrieb

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 30.09.2025:

Willingshausen

Tatzeit: Samstag, 27.09.2025, 16:00 Uhr bis Montag, 29.09.2025, 07:30 Uhr

Am vergangenen Wochenende, zwischen Samstag, 16:00 Uhr und Montag, 07:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Landmaschinenbetrieb in Steina, einem Ortsteil von Willingshausen, ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher durch Einschlagen einer Fensterscheibe an der Gebäuderückseite Zugang zu dem Betrieb in der Steinatalstraße. In einem Büroraum durchsuchten sie mehrere Schränke und entwendeten Münzgeld aus einem Schreibtisch. Außerdem stahlen sie rund 50 Liter Diesel aus einem Fass. Anschließend flüchteten sie.

Es entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell