Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Land- und Gartentechnikbetrieb

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 30.09.2025:

Willingshausen

Tatzeit: Samstag, 27.09.2025, 16:00 Uhr bis Montag, 29.09.2025, 07:30 Uhr

Am vergangenen Wochenende, zwischen Samstag, 16:00 Uhr und Montag, 07:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Landmaschinenbetrieb in Steina, einem Ortsteil von Willingshausen, ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher durch Einschlagen einer Fensterscheibe an der Gebäuderückseite Zugang zu dem Betrieb in der Steinatalstraße. In einem Büroraum durchsuchten sie mehrere Schränke und entwendeten Münzgeld aus einem Schreibtisch. Außerdem stahlen sie rund 50 Liter Diesel aus einem Fass. Anschließend flüchteten sie.

Es entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

  • 29.09.2025 – 11:21

    POL-HR: E-Bikes und Mountainbike entwendet - Polizei bittet um Hinweise

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.09.2025: Niedenstein Tatzeit: Freitag, 26.09.2025, 21:00 Uhr bis Samstag, 27.09.2025, 07:00 Uhr Am vergangenen Wochenende entwendeten unbekannte Täter in Wichdorf, einem Ortsteil von Niedenstein, zwei Elektrofahrräder sowie ein Mountainbike. Nach aktuellem Erkenntnisstand verschafften sich die ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 09:16

    POL-HR: Versuchter Einbruch in Lebensmittelmittelmarkt - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.09.2025: Bad Zwesten Tatzeit: Montag, 29.09.2025, 04:00 Uhr In der Nacht zu Montag, gegen 04:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt in der Hauptstraße in Bad Zwesten einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörten sie mit einem bislang unbekannten ...

    mehr
