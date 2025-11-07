PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Rücknahme der Vermisstenfahndung

Ratzeburg (ots)

07.11.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 07.11.2025 - Gülzow

Die heute Morgen veröffentlichte Fahndung nach dem vermissten Senior Bernd P. aus Gülzow wir hiermit zurückgenommen.

Der Mann wurde im näherem Umfeld am Gut Gülzow aufgefunden. Es konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen zur Todesursache dauern an.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Fahndung unterstützt haben und bitten um Rücknahme der Fahndung und Löschung des Bildmaterials.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

