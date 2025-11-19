Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Verkehrsunfallflucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 17.11.2025, gegen 17:00 Uhr befuhr ein Pkw die Landstraße zwischen Lenzkirch und Schluchsee. In einer Rechtskurve, kam dieser vermutlich aufgrund der winterglatten Fahrbahn, nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem Verkehrszeichen und beschädigte dieses. Anschließend entfernte sich die 63-jährige Pkw-Fahrerin von der Unfallstelle. Durch eine Zeugin konnte das Geschehen beobachtet und gemeldet werden. Insgesamt ist ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich entstanden. Gegen die mutmaßliche Pkw-Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell