PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 18.11.2025, gegen 15:15 Uhr befuhr ein Pkw die B31 aus Titisee kommend in Fahrtrichtung Donaueschingen. Dabei soll der Pkw-Fahrer vermutlich trotz Überholverbot einen Lkw auf der B 31 höhe Titisee-Neustadt West überholt haben. Durch die winterglatte Fahrbahn, sei der 28-jährige Pkw-Fahrer wohl ins Schleudern geraten, sodass er nach rechts von der Fahrbahn abkam und der Pkw sich anschließend überschlug. Schlussendlich blieb der Pkw auf der Beifahrerseite neben der Fahrbahn liegen. Der Pkw-Fahrer wurde hierbei nicht verletzt, allerdings ist ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich entstanden. Durch den Unfall wurden nach bisherigen Erkenntnissen keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet oder geschädigt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
Polizeirevier Titisee-Neustadt
SchüMi 07651/9336-122

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 13:10

    POL-FR: Schluchsee: Verkehrsunfall

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 18.11.2025, gegen 07:00 Uhr befuhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin die L170 von Rothaus kommend in Fahrtrichtung Seebrugg. An einer dortigen Einmündung bremste wohl ein vorrausfahrendes Fahrzeug ab, um anschließend nach rechts abzubiegen. Dies bemerkte die 21-jährige Autofahrerin mutmaßlich nicht und fuhr dem vorausfahrenden Kleintransporter hinten auf. Durch den Unfall wurde die Pkw-Fahrerin, der Fahrer des Kleintransporters, sowie dessen ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 13:07

    POL-FR: Schluchsee: Verkehrsunfallflucht

    Freiburg (ots) - Am Montag, 17.11.2025, gegen 17:00 Uhr befuhr ein Pkw die Landstraße zwischen Lenzkirch und Schluchsee. In einer Rechtskurve, kam dieser vermutlich aufgrund der winterglatten Fahrbahn, nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem Verkehrszeichen und beschädigte dieses. Anschließend entfernte sich die 63-jährige Pkw-Fahrerin von der Unfallstelle. Durch eine Zeugin konnte das ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 13:03

    POL-FR: Freiburg-Wiehre: Brand in Mehrfamilienhaus

    Freiburg (ots) - Am frühen Mittwochmorgen, 19.11.2025, gegen 5:20 Uhr wurde über Notruf ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Merzhauser Straße im Freiburger Stadtteil Wiehre gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung aus dem dritten Stockwerk feststellbar. Im Zuge der Löscharbeiten durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte die Brandausbruchstelle im Wohnzimmer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren