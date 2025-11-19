Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 18.11.2025, gegen 15:15 Uhr befuhr ein Pkw die B31 aus Titisee kommend in Fahrtrichtung Donaueschingen. Dabei soll der Pkw-Fahrer vermutlich trotz Überholverbot einen Lkw auf der B 31 höhe Titisee-Neustadt West überholt haben. Durch die winterglatte Fahrbahn, sei der 28-jährige Pkw-Fahrer wohl ins Schleudern geraten, sodass er nach rechts von der Fahrbahn abkam und der Pkw sich anschließend überschlug. Schlussendlich blieb der Pkw auf der Beifahrerseite neben der Fahrbahn liegen. Der Pkw-Fahrer wurde hierbei nicht verletzt, allerdings ist ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich entstanden. Durch den Unfall wurden nach bisherigen Erkenntnissen keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet oder geschädigt.

