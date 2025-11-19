POL-FR: Titisee-Neustadt: Straßensperrung B31
Freiburg (ots)
Am Montag, 17.11.2025, gegen 16:15 Uhr befuhr ein Langholz- Lkw die B 31 und blieb im einspurigen Bereich zwischen Neustadt Mitte und Neustadt Ost liegen. Um die aufgeladenen Hölzer umladen und anschließend den Lkw abschleppen zu können, musste die B31 für ca. 30min in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Insgesamt wurde der Verkehrsfluss auf der B31 für mehr als drei Stunden beeinträchtigt.
