Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 19.11.2025, gegen 17:00 Uhr befuhr ein Pkw die K4972 in Fahrtrichtung Bachheim. Dabei soll der 18-jährige Pkw-Fahrer mutmaßlich einen in die gleiche Richtung fahrenden Fahrradfahrer übersehen haben, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Der Radfahrer sei hierbei mit der rechten Fahrzeugseite kollidiert und anschließend gestürzt. Durch den Unfall wurde der Radfahrer leicht verletzt und an dem Pkw sowie am Fahrrad ist ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell