Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Auffahrunfall auf Autobahn verursacht erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Freiburg (ots)

Ein Auffahrunfall auf der Autobahn A 5, bei welchem vier Fahrzeuge beteiligt waren, verursachte am Donnerstag, 20.11.2025, gegen 06.25 Uhr, aufgrund des Berufsverkehrs erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein 32-jähriger Fahrer eines Kleintransporters befuhr die Autobahn A 5 in Richtung Basel. Aufgrund des allmorgendlichen Berufsverkehrs kam es vor der Grenzzollanlage zu einem Rückstau. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit fuhr der Fahrer des Kleintransporters zwischen dem Autobahndreieck Weil am Rhein und der Anschlussstelle Weil am Rhein einem vor ihm langsam fahrenden Pkw Renault auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault auf einen Pkw Peugeot aufgeschoben und der Pkw Peugeot auf einen Pkw Mercedes-Benz. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde ein weiterer Pkw Peugeot beschädigt. Der 54-jährige Beifahrer im Renault musste von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten 54-Jährgien in ein Krankenhaus. Der 32-jährige Fahrer des Kleintransporters, der 44-jährige Fahrer des Renault sowie der 45-jährige Fahrer des Peugeot wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war der Streckenabschnitt bis gegen 09.00 Uhr gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Neben dem Rettungsdienst, der Feuerwehr und der Polizei war auch die Autobahnmeisterei im Einsatz.

