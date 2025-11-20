Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen-Bettmaringen: Gestohlener PKW aufgefunden - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Zwischen Dienstag (18.11.2025) 18:00 Uhr und Mittwoch (19.11.2025) 16:00 Uhr entwendeten noch unbekannte Täter einen in Freiberg am Neckar in der Flattichstraße im Ortsteil Beihingen (Landkreis Ludwigsburg) geparkten Fiat im Wert von rund 20.000 Euro. Die Unbekannten öffneten die Tür des Fiat gewaltsam, starteten das Fahrzeug auf bislang unbekannte Weise und fuhren davon. Am Donnerstag (20.11.2025) gegen 01:30 Uhr konnte der weiße Fiat mit Vaihinger Kennzeichen (VAI-) auf dem Parkplatz eines Sportplatzes in Stühlingen-Bettmaringen aufgefunden werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Der Polizeiposten Freiberg am Neckar sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07141 64378-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden. Auch das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

