POL-FR: Freiburg-Mooswald: Verkehrsgefährdung durch Vollbremsung - Zeugensuche

Am 14.11.2025, gegen 12:40 Uhr, soll es im Bereich der Eschholzstraße in Freiburg-Mooswald zu einer Verkehrsgefährdung gekommen sein.

Ein bislang unbekannter Fahrer habe hierbei die Breisacher Straße in Richtung der Eschholzstraße mit seinem Auto der Marke Mercedes befahren. Auf Höhe der Robert-Koch-Straße überholte er wohl zwei Fahrradfahrer und soll dann vor diesen auf den Radfahrstreifen gezogen sein, um einen vermutlich weißen Transporter mit bislang unbekanntem Kennzeichen zu überholen.

Anschließend machte der Tatverdächtige eine Vollbremsung, sodass auch der hinter ihm befindliche Transporter-Fahrer stark bremsen musste. Im weiteren Verlauf konfrontierten die Fahrradfahrer den Mercedes-Fahrer, woraufhin er die Beiden mehrfach beleidigte und sich schließlich von der Örtlichkeit entfernte.

Der Polizeiposten Freiburg-Stühlinger (Tel.: 0761 29688-0) konnte einen möglichen Täter ermitteln und sucht nun den Fahrer des weißen Transporters.

