Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Zweiradfahrer in Kreisverkehr abgedrängt - Verursacher geflüchtet

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 18.11.2205, gegen 16:15 Uhr kam es im Kreisverkehr in der Hauptstraße (L161) in Kadelburg zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 67- jähriger Pedelec- Fahrer leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekanntes Auto bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr in Richtung Lauchringen so nah am 67-Jährige vorbeigefahren sein, dass dieser gegen den Bordstein abgedrängt wurde und zu Fall kam. Er wurde mit dem Rettungsdienst leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Auto geben können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell