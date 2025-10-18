Feuerwehr Mettmann

FW Mettmann: Brand in einer Dachgeschosswohnung

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

17.10.2025, 18:11 Uhr; Jubiläumsplatz 1-3; F3_Gebäude

Am Freitag, dem 17. Oktober 2025 um 18:11 Uhr wurde die Feuerwehr Mettmann zu einem gemeldeten Brandereignis, mit der Meldung "Rauchentwicklung aus Dach", zum Jubiläumsplatz 5 alarmiert.

Personen an der Bushaltestelle Mettmann meldeten ein Brandereignis mit Flammen und Rauch aus dem Dachgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses und unter Angabe des Eckgebäudes mit Hausnummer 1-3 sowie 5. Beim Eintreffen konnte eine leichte Rauchentwicklung aus dem hinteren Bereich des Dachgeschosses sowie aus einem Fenster zum Jubiläumsplatz hin festgestellt werden.

Eine Drehleiter wurde umgehend zur weiteren Erkundung vor dem Gebäude in Stellung gebracht. Durch weitere Einsatzkräfte wurde über den Treppenraum der Hausnummer 5 der Innenhof des Gebäudes erkundet, wodurch sich eine leichte Rauchentwicklung aus einem geöffneten Fenster im Dachgeschoss bestätigte. Einen direkter Zugang zur Brandwohnung konnte zu Beginn weder über den Innenhof noch über die Treppenräume ermöglicht werden. Umgehend ein Trupp unter schwerem Atemschutz über die Drehleiter zur Erkundung in die Brandwohnung vorgeschickt, ein Löschangriff über die Drehleiter und über den Treppenraum vorbereitet und vorgenommen. Die Wohnung wurde zeitgleich auf Personen durchsucht, was sich nicht bestätigte.

Im weiteren Einsatzverlauf konnte der Zugang zur Brandwohnung über den Treppenraum der Hausnummer 1-3 geschaffen werden, worüber zwei weitere Trupps unter Atemschutz zum Einsatz kamen und das Feuer schnell gelöscht werden konnte.

Da die Wohnungen im Dachgeschoss im Laufe der Jahre durch zusätzliche Wände getrennt wurden und ursprünglich zusammenhingen, wurde die Nachbarwohnung vorsorglich durchsucht, hier konnten keine Schadensmerkmale festgestellt werden.

Die Feuerwehr Mettmann entfernte nach Abschluss der Löscharbeiten Brandgut aus der Wohneinheit sowie einen betroffenen E-Scooter, die Ursache blieb unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mit einem Hochleistungslüfter wurde die Brandwohnung im Anschluss an die Löscharbeiten vollständig entraucht. Die Wohnung ist bis auf weiteres nicht bewohnbar und wurde an die Polizei übergeben.

Für die Zeit des Einsatzes musste die Durchfahrt des Jubiläumsplatzes für den Individualverkehr sowie den Busverkehr gesperrt werden.

Insgesamt wurden 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes Mettmann sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug des Kreises Mettmann eingesetzt. Der Einsatz endete nach circa zwei Stunden.

Original-Content von: Feuerwehr Mettmann, übermittelt durch news aktuell