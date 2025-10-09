Feuerwehr Mettmann

FW Mettmann: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 3

Mettmann (ots)

Am Donnerstag Morgen um 10:29 Uhr wurde die Feuerwehr Mettmann zu einem Verkehrsunfall auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Köln alarmiert. Hier war ein Klein LKW auf einen Sattelschlepper aufgefahren, wobei der Fahrer des Kleinlasters in seinem Fahrerhaus eingeklemmt und schwer verletzt wurde. Der Patient wurde nach Absprache mit der Notärztin und unter Zuhilfenahme von hydraulischen Rettungsgeräten aus seiner Zwangslage befreit und an den Rettungsdienst übergeben. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Patient im Anschluss in eine Klinik der Maximalversorgung gebracht. Während der Maßnahmen war die BAB 3 in Fahrtrichtung Köln vollständig gesperrt.

Vor Ort waren die Feuerwehr Mettmann, der Rettungsdienst des Kreises Mettmann sowie der Rettungshubschrauber aus Duisburg und die Autobahnpolizei Düsseldorf.

Original-Content von: Feuerwehr Mettmann, übermittelt durch news aktuell