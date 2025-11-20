PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau: Einbruch in Rathaus

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag, 17.11.2025 auf Dienstag, 18.11.2025, verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten der Tourist-Info und der Postfiliale im Bernauer Rathaus. Die Täterschaft durchsuchten die Räume und öffneten Möbel und Pakete und entwendeten Briefmarken. Die Schadenshöhe ist noch Teil der laufenden Ermittlungen, die der Polizeiposten St. Blasien aufgenommen hat. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges rund um das Rathaus in Bernau festgestellt haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Der Polizeiposten St. Blasien ist unter Tel. 07672 92228 0 zu den üblichen Bürozeiten erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 16:43

    POL-FR: Murg/ Hänner: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 19.11.2025, in der Zeit von 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr versuchte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Wohnhaus im Murger Ortsteil Hänner einzudringen. Die Täterschaft verursachte Sachschaden, konnte aber nicht in das Innere des Gebäudes gelangen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 16:42

    POL-FR: Waldshut-Tiengen: Jugendliche werfen Gegenstände auf Bundesstraße - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 19.11.2025, gegen 16:30 Uhr warf unbekannte Täterschaft Gegenstände von der Ochsensteige auf die Bundesstraße B 34, auf Höhe des Landratsamtes. Dabei wurde mindestens ein vorbeifahrendes Auto eines 85-Jährigen beschädigt. Verletz wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Im Rahmen der Fahndung konnten drei Jugendliche im Alter von ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 15:27

    POL-FR: Freiburg-Mooswald: Verkehrsgefährdung durch Vollbremsung - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am 14.11.2025, gegen 12:40 Uhr, soll es im Bereich der Eschholzstraße in Freiburg-Mooswald zu einer Verkehrsgefährdung gekommen sein. Ein bislang unbekannter Fahrer habe hierbei die Breisacher Straße in Richtung der Eschholzstraße mit seinem Auto der Marke Mercedes befahren. Auf Höhe der Robert-Koch-Straße überholte er wohl zwei Fahrradfahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren