POL-FR: Bernau: Einbruch in Rathaus

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag, 17.11.2025 auf Dienstag, 18.11.2025, verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten der Tourist-Info und der Postfiliale im Bernauer Rathaus. Die Täterschaft durchsuchten die Räume und öffneten Möbel und Pakete und entwendeten Briefmarken. Die Schadenshöhe ist noch Teil der laufenden Ermittlungen, die der Polizeiposten St. Blasien aufgenommen hat. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges rund um das Rathaus in Bernau festgestellt haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Der Polizeiposten St. Blasien ist unter Tel. 07672 92228 0 zu den üblichen Bürozeiten erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

