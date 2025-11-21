PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Liedermatte: Einbruch in Räumlichkeiten eines Unternehmens

Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 19.11.2025, auf Donnerstag, 20.11.2025, gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Bauunternehmens im Waldshuter Stadtteil Liedermatte. Die Täterschaft öffnete zum Teil auch gewaltsam mehrere Schränke und Tresore. Die Höhe des Sach- und des Diebstahlschadens kann bislang noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter 07751 8316 531 erreichbar.

