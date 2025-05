Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: 20-jähriger Afghane bewirft Reisende mit Steinen im Bahnhof Leipzig- Connewitz - Leipziger Bundespolizei ermittelt in über 50 Fällen seit Anfang des Jahres gegen ihn

Gestern Morgen gegen 8 Uhr erhielt die Bundespolizei Leipzig die Meldung, dass ein Mann im Bahnhof Leipzig -Connewitz mit Steinen nach Reisenden wirft und diese auch noch bespuckt. Kurz zuvor war er vom Zugpersonal aus der S-Bahn verwiesen worden, da gegen ihn ein Beförderungsverbot besteht. Weiterhin hatte er die Heckscheibe eines Autos mit einem Schotterstein eingeschmissen.

Für die alarmierten Bundespolizisten ist der 20-jährige Afghane kein Unbekannter. Allein in diesem Jahr ist er bei der Leipziger Bundespolizei schon über 50-mal als Beschuldigter in Ermittlungsverfahren in Erscheinung getreten. Neben Leistungserschleichungen, Körperverletzungen und Beleidigungen, stehen auch sexuelle Belästigungen auf der Liste. Von der Deutschen Bahn erhielt der Afghane ein Beförderungsverbot, welches er aber immer wieder ignoriert.

Die Bundespolizei Leipzig hat gegen den polizeibekannten 20-jährigen Afghanen Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet. Dazu kommen noch Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unbefugtem Aufenthalt in den Gleisen.

