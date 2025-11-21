Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Schnee- und Eisglätte auf den Straßen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

In der Zeit von Donnerstag, 20.11.2025 bis Freitag, 21.11.2025 kam es bei winterlichen Straßenverhältnissen im Hochschwarzwald zu einigen Vorkommnissen.

Am 20.11.2025 soll gegen 08:13 Uhr auf der Landstraße L128 zwischen Titisee und Neustadt ein alleinbeteiligter Pkw von der Fahrbahn abgekommen sein und eine Leitplanke beschädigt haben. Der Pkw wurde dabei so beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Am Pkw entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Gegen 09:40 Uhr soll ein ebenfalls alleinbeteiligter Pkw auf der Bundesstraße B31 zwischen Titisee und Neustadt-Mitte nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Dort überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Beide Fahrzeuginsassen mussten zur medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall wurde auch ein Leitpfosten beschädigt. Während der Unfallaufnahme, bzw. während der Bergung des Fahrzeugs musste die Bundesstraße zeitweise komplett gesperrt werden. An der Unfallstelle waren neben der Polizei zwei Rettungswagen, der Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr Titisee-Neustadt und ein Abschleppdienst im Einsatz.

Etwa um 15:30 Uhr dürfte auf der Landstraße L128 zwischen St. Märgen und dem Thurner ein Pkw wegen schnee- und eisglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn abgekommen sein. Dort kollidierte er mit einem Leitpfosten. Es entstand ein niedriger vierstelliger Sachschaden.

Etwa fünf Minuten später soll auf der Landstraße L127 zwischen St. Peter und St. Märgen ein Pkw ins Rutschen gekommen sein. Der Pkw soll dadurch auf die Gegenfahrbahn gekommen sein, wo es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw gekommen war. Verletzt wurde hierbei niemand, an den Pkw entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Gegen 18:16 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße K4907 zwischen Wagensteig und dem Thurner ein weiterer Verkehrsunfall. Bei diesem sollen sich auf schneeglatter Fahrbahn zwei Pkw im Begegnungsverkehr zu nahegekommen sein. Hierbei streiften sich beide Fahrzeuge an den linken Außenspiegeln. Dabei entstand ein Gesamtsachschaden von einigen hundert Euro.

Gegen 20:17 Uhr soll auf der Bundesstraße B315 zwischen Lenzkirch und Holzschlag ein weiterer Pkw von der winterglatten Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt sein. Neben der Polizei waren sowohl die Feuerwehr Lenzkirch sowie ein Abschleppdienst im Einsatz. Der Sachschaden dürfte sich im unteren fünfstelligen Bereich befinden.

Etwa eine halbe Stunde vor Mitternacht soll ein Pkw auf der Bundesstraße B31 zwischen Neustadt-Mitte und Neustadt-Ost wegen der winterglatten Straßenverhältnisse von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt sein. Sowohl am Bankett wie auch am Pkw entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Am Freitag, 21.11.2025 wurde gegen 00:12 Uhr auf der Jostalstraße in Neustadt ein liegengebliebener Lkw gemeldet. Die Polizei stellte tatsächlich einen Lkw fest, der auf Grund von Schneematsch liegen geblieben war. Zu Verkehrsbehinderungen war es jedoch nicht gekommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell