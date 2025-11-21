Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Tote Katze gefunden

Freiburg (ots)

Einen doch etwas außergewöhnlichen Fund machte eine Anwohnerin der Steinackerstraße in Weil am Rhein am Freitagmorgen (21.11.2025). Auf ihrem Grundstück lag eine verendete Katze, deren Kopf in einer Plastiktüte steckte. Der Fachdienst der Polizei, der unter anderem für Tierschutzdelikte zuständig ist, hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegenstand derzeitiger Ermittlungen ist zum einen die Klärung der Identität der Katze. Das gepflegte, erwachsene Tier ist grau und hat schwarze Punkte und Streifen über den Körper. Es dürfte aus der näheren Umgebung stammen. Da es durchaus möglich ist, dass sich die Katze selbst in die tödliche Gefahr gebracht hat, sind für die Polizei neben der Identität des Tierhalters auch Hinweise interessant, ob das Tier am Donnerstagabend oder danach aufgefallen ist. Hinweise können rund um die Uhr dem Polizeirevier Weil am Rhein unter Tel. 07621/9797-0 mitgeteilt werden. rb G/U

