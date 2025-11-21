PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-FR: Albbruck: Versuchter Einbruch in Wohnung

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 18.11.2025, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 20.11.2025, 18:30 Uhr versuchte bislang unbekannte Täterschaft über einen Balkon in eine Wohnung im Lärchenweg in Albbruck einzudringen. Die Balkontür hielt den Einbruchsversuch stand, lediglich das Glas ging zu Bruch. Die Täterschaft gelangte nicht in die Wohnung. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohner gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

