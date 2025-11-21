PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Streit in Unterführung

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 20.11.2025, soll es gegen 13:30 Uhr in der Unterführung zwischen dem Waldshuter Bahnhof und dem Busbahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern gekommen sein. Einer der Beteiligten dürfte eine eScooter bei sich gehabt haben, der möglicherweise auch als Ursache des Streits und der daraus entstandenen Auseinandersetzung in Frage kommen könnte. Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die einen Streit oder eine Auseinandersetzung in der Unterführung zwischen Bahnhof und Busbahnhof beobachtet habe. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 16:16

    POL-FR: Freiburg-Opfingen: 24-Jähriger nach Arbeitsunfall verstorben

    Freiburg (ots) - Bereits am 12.11.2025 stürzte ein 24-Jähriger bei Dacharbeiten in Freiburg-Opfingen mehrere Meter in die Tiefe. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er am 15.11.2025 verstarb. Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang aufgenommen. oec Medienrückfragen ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 15:01

    POL-FR: Schwörstadt: Streit eskaliert- Rettungshubschrauber im Einsatz

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 20.11.2025, gegen 16:45 Uhr soll es in der Hauptstraße in Schwörstadt zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der eine Person schwerverletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen, soll im Rahmen eines Streits zwischen einem 42-jährigen Tatverdächtigen und seinen Familienangehörigen eine 60-jährige Frau so schwer verletzt ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 15:00

    POL-FR: Stühlingen: Fahrer eines Lieferwagens wurde angegangen.

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 20.11.2025, kurz nach 10:00 Uhr soll es in Stühlingen an einer Tankstelle zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 38-jähriger Lieferwagenfahrer von einem bislang unbekannten Autofahrer zunächst verbal angegangen und im Weiteren geschlagen. Grund könnte eine vorangegangene Verkehrssituation gewesen sein. Mehrere Zeugen sollen dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren