POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Streit in Unterführung

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 20.11.2025, soll es gegen 13:30 Uhr in der Unterführung zwischen dem Waldshuter Bahnhof und dem Busbahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern gekommen sein. Einer der Beteiligten dürfte eine eScooter bei sich gehabt haben, der möglicherweise auch als Ursache des Streits und der daraus entstandenen Auseinandersetzung in Frage kommen könnte. Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die einen Streit oder eine Auseinandersetzung in der Unterführung zwischen Bahnhof und Busbahnhof beobachtet habe. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr entgegen.

