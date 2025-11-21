POL-FR: Freiburg-Opfingen: 24-Jähriger nach Arbeitsunfall verstorben
Freiburg (ots)
Bereits am 12.11.2025 stürzte ein 24-Jähriger bei Dacharbeiten in Freiburg-Opfingen mehrere Meter in die Tiefe. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er am 15.11.2025 verstarb.
Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang aufgenommen.
