Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Opfingen: 24-Jähriger nach Arbeitsunfall verstorben

Freiburg (ots)

Bereits am 12.11.2025 stürzte ein 24-Jähriger bei Dacharbeiten in Freiburg-Opfingen mehrere Meter in die Tiefe. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er am 15.11.2025 verstarb.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang aufgenommen.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell