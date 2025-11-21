PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Opfingen: 24-Jähriger nach Arbeitsunfall verstorben

Freiburg (ots)

Bereits am 12.11.2025 stürzte ein 24-Jähriger bei Dacharbeiten in Freiburg-Opfingen mehrere Meter in die Tiefe. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er am 15.11.2025 verstarb.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang aufgenommen.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

