POL-S: Mutmaßlich gefälschte Markenware verkauft - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart- Vaihingen / Leinfelden / Bad Ditzenbach (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (11.11.2025) in Leinfelden einen 37 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, gefälschte Markenware verkauft zu haben. Der 37-Jährige soll über ein Online Verkaufsportal gefälschte Markenkopfhörer zum Verkauf angeboten und einem 25 Jahre alten Mann am 04.11.2025 am Bahnhof in Vaihingen verkauft haben. Als dem 25-Jährigen der Schwindel auffiel, alarmierte dieser die Polizei. Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des Tatverdächtigen. Sie nahmen ihn am Dienstag gegen 13.00 Uhr an der Echterdinger Straße in Leinfelden vorläufig fest. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung in Bad Ditzenbach fanden die Beamten eine Vielzahl von mutmaßlich gefälschter Markenware, die sie beschlagnahmten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den 37-Jährigen wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.

