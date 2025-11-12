Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Getränkemarkt ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagvormittag (11.11.2025) einen Getränkemarkt an der Rotenbergstraße überfallen. Der Täter betrat den Laden gegen 11.50 Uhr und forderte von der 51 Jahre alten Kassiererin die Herausgabe der Kasse. Offenbar untermauerte er seine Forderung mit einem Messer, das er in Richtung der Frau streckte. Die 51-Jährige händigte ihm die Kasse aus, woraufhin der Unbekannte den Laden verließ und in Richtung Raitelsberg im Osten flüchtete. Der Mann war etwa 170 Zentimeter groß, hatte eine schlanke Statur und war etwa 20 Jahre alt. Er hatte einen schwarzen Schal bis zur Nase hochgezogen, trug eine schwarze Kapuze sowie schwarze Kleidung. Der Täter hatte einen schwarzen Rucksack der Marke Nike dabei mit der Aufschrift "Just do it". Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

