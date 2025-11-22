PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Einbruch in Fairkauf - Zeugen gesucht

Freiburg - Emmendingen (ots)

Im Zeitraum Freitag, 21.11.2025, 19:00 Uhr, bis Samstag, 22.11.2025, 07:00 Uhr, kam es in Emmendingen, Am Elzdamm, zu einem Einbruch in den dort ansässigen Fairkauf.

Wie die bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, wurde durch den oder die Täter die Zugangstüre gewaltsam geöffnet, um sich so den Zutritt zum Verkaufsraum zu verschaffen.

Aus den Räumlichkeiten wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet, am Gebäude entstand Sachschaden.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

Stand: 22.11.2025; 12:00 Uhr

RM/FLZ

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Telefon: 0761 / 882 - 0
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

