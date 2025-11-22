Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Diebstahl aus Wohnung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen

- Kenzingen

Am Freitag, 21.11.2025, um 18:25 Uhr, kam es in Kenzingen, Klostergarten, zu einem Diebstahl aus einem Einfamilienhaus.

Wie die Ermittlungen vor Ort ergaben, gelangten der oder die Täter über eine unverschlossene Terrassentüre in das Anwesen und suchten offensichtlich nach Wertgegenständen.

Nach Sachlage wurde eine Armbanduhr im Wert von ca. 200,00 Euro entwendet.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang nochmals darum, beim Verlassen der Wohnung alle Türen und Fenster ordnungsgemäß zu verschließen.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

Stand: 22.11.2025; 12:50 Uhr

