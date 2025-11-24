Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiamt: Brand in Waldkindergarten

Freiburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 23.11.2025 kam es im Waldkindergarten Freiamt zu einem Brand. Gegen 05.15 Uhr wurde ein Feuerschein im Bereich des Kindergartens bemerkt, woraufhin die Feuerwehr alarmiert wurde.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Bauwagen mit Anbau bereits in Vollbrand. Durch das schnelle und entschlossene Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Freiamt konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Eine Gefahr des Übergreifens auf das angrenzende Waldgebiet bestand zu keinem Zeitpunkt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Schätzungen dürfte sich der entstandene Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich bewegen.

Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor.

