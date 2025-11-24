PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiamt: Brand in Waldkindergarten

Freiburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 23.11.2025 kam es im Waldkindergarten Freiamt zu einem Brand. Gegen 05.15 Uhr wurde ein Feuerschein im Bereich des Kindergartens bemerkt, woraufhin die Feuerwehr alarmiert wurde.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Bauwagen mit Anbau bereits in Vollbrand. Durch das schnelle und entschlossene Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Freiamt konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Eine Gefahr des Übergreifens auf das angrenzende Waldgebiet bestand zu keinem Zeitpunkt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Schätzungen dürfte sich der entstandene Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich bewegen.

Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor.

PR EM / CL

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

